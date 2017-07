Grand Prix de Paris : Shakeel, petit prince Aga Khan

Bien heureux le Haras de Bonneval qui, après avoir perdu la saillie du gris père Dalakhani, crack aux attributs peu en forme, trouvera peut-être en Shakeel d'ici quelques saisons un fils étalon digne de ce nom. À ce jour encore poulain de course, jeune trois ans de l'écurie Aga Khan, jeune premier désormais des installations cantiliennes Alain de Royer-Dupré, Shakeel a débuté sa carrière à Saint-Cloud par une unique sortie de premier âge qui se soldait par un second accessit. Cette année, en place dès la fin mars, l'animal construisit son ascension par un podium modeste sur les terres de La Fouilleuse, un succès à Chantilly, et, découvrant enfin la distance classique, les 2400 mètres qui lui vont si bien, deux places modestes puis motivantes dans les Prix du Lys et Hocquart LONGINES. Le 14 juillet dernier, les feu d'artifices s'activaient partout dans le ciel de Paris. Et sur la piste, le flamboyant Shakeel prenait enfin appui. Première victoire à Saint-Cloud, pourquoi se priver d'un sacre de Grand Prix de Paris - Soyons fous ! Christophe Soumillon aux manettes, le duo s'est extirpé d'un souffle du tout aussi volontaire Permian, auparavant lauréat des Dante Stakes et des King Edward VII et porté par le fameux William Buick. Venice Beach, élevé au lait qui faisait déjà la goulée de Danedream, titré du Chester Vase et assommé dans la défaite dans l'Investec Derby, se plaçait enfin à une longueur du combat.

Shakeel, engagé dans le St Leger de Doncaster, et pourquoi pas sur les traces du papa, l'arche accueillante, plaquée d'or et de souvenirs, à Longchamp comme à Chantilly désormais, soulevée, brandit avec fierté.