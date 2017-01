Haras : vainqueur de cinq Grands Prix, Méandre devient étalon.

Comme bien des champions classiques, victorieux d'une des plus belles épreuves du calendrier français réservé aux trois ans, à savoir le Grand Prix de Paris 2011, Méandre aurait pu goûter aux joies du métier de reproducteur dès l'année suivante, n'être qu'une flèche noire parmi tant d'autres et manquer bien des aventures.

Entraîné dans sa jeunesse par le maître cantilien, André Fabre, monté principalement par Maxime Guyon et porteur des couleurs solaires de la Famille Rothschild, Méandre entrait dans cette année de trois ans encore Maiden, ses quatre sorties de jeune poulain se soldant au mieux par un second accessit à Longchamp. Rallongé progressivement sur deux parcours à Saint-Cloud, le beau noir à la liste blanche saccadée se plaçait dans le sillage des vainqueurs, et, à la fin du mois d'avril, rencontrait seul, enfin, le poteau juge de Maisons-Laffitte. D'une tête sur Valiyr, il honorait le bon vieux Comrade. D'une tête toujours, il prouvait son affection supposée pour la distance des rois, et remportait la Listed Prix de l'Avre, préparant ainsi son prochain sacre, le plus beau de tous : celui du Grand Prix de Paris . Le 14 juillet 2011, en lice sous les feux d'artifice, le fils de Slickly réglait d'une longueur et demie les excellents Reliable Man et Treasure Beach, tous deux fraîchement titrés de derby. L'accélération sereine, les foulées légères et prononcées, il avait imposé son style sur les dernières portions indécises de Longchamp, et nul pur-sang n'avait pu le contrer.

Le 24 juin 2012, Méandre remportait le Grand Prix de Saint-Cloud sous la pluie. D'une longueur un quart minimum, il s'offrait les deux premières pouliches du dernier Prix de l'Arc de Triomphe, Danedream et Shareta, ainsi que la lauréate du Prix Vermeille, la bleue et blanche Galikova. Entre temps, il s'était placé du Prix Niel, de La Coupe, et n'avait pas rencontré le succès ni dans l'Arc ni lors de sa rentrée 2012 dans le Jockey Club Stakes de Newmarket.

Aussitôt le Grand Prix clodoaldien des quatre ans digéré, Méandre se remettait à table et découvrait les spécialités culinaires de la proche Allemagne. Sur les 2400 mètres de la pelouse d'Hoppegarten, celui qui ne s'illustre que dans les Grands Prix s'adjugeait évidemment le Grosser Preis von Berlin . Il faudra attendre un peu plus d'un an pour que le champion retrouve le chemin de la victoire, et remporte pour un tout nouvel entourage le Preis von Europa à Cologne. Un ultime titre de champion d'Europe, un dernier sursaut de gloire internationale, car Méandre, authentique champion, ne fera désormais plus les gros titres.

Entre ces deux victoires allemandes, il y eu des accessits admirables. Dans le Prix Foy d'Orfèvre, dans le LONGINES Hong Kong Vase de Red Cadeaux, dans le Grosser Preis von Berlin et enfin dans le LONGINES - Grosser Preis von Baden. Suite à son essai sur la Tapeta de la World Cup de Meydan, vendu à Ramzan Kadyrov, Président de la Tchétchénie, le champion est envoyé tantôt chez Doug Watson pour courir à Meydan, tantôt chez Arslangirej Savujev pour qui il terminera sa carrière le 1er octobre dernier sous les couleurs de Said Shaptukayev.

En trois ans, l'ex-français remportera encore deux succès, le premier à Velka chuchle dans le Grand Prix du Turf Tchèque , le second à Bratislava dans le Grand Prix de Slovaquie .



Annoncé au Haras de Napajedla situé en République Tchèque, Méandre, crack des Grand Prix français, allemands, tchèques et slovaques, officiera pour moins de 1000 euros face à d'autres étalons bien connus des pelouses françaises : The Bogberry, placé des Prix d'Harcourt et Dollar, et surtout Pouvoir Absolu, figurant notoire des Grands Prix de Deauville et de Chantilly.



Un grand Merci à ce sublime champion pour tant d'années de frissons !