HK : Sir Andrew change de blaze et mate le crack !

Sous la férule de Fernando Perez-Gonzalez, entraîneur espagnol, Sir Andrew avait connu un succès à San Sebastian pour ses premiers pas, et un second sur la verte Toulouse, avant d'être bon cheval face aux champions. Troisième du Djebel de Maisons-Laffitte, à une tête de l'amoureux de Longchamp Make Believe, il avait été cinquième de nos Guinées, et surtout médaillé du Jean Prat cantilien derrière les duellistes Territories et Dutch Connection. Envoyé à Hong Kong chez John Moore, tuteur de bien des champions, il s'y est révélé progressivement, et dorénavant pleinement. Lauréat pour la première fois depuis son exportation à l'occasion du Premier Plate, groupe 3 local du mois de juin dernier, le nouvellement nommé Helene Paragon s'est battu face à Beauty Only en fin d'année dans un LONGINES Hong Kong Mile qui lui échappait de peu. Depuis, le fils de l'inconnu Polan s'est montré maître de sa cour. Premier de la Stewards'Cup sur le Mile et au plus haut niveau, devançant alors l'ex-Fabre Baghadur, alias Joyful Trinity, premier il y a deux saisons du Prix de la Porte Maillot sous la selle de Mickael Barzalona, il prenait aussi la mesure sur une idole fatiguée des succès, à savoir le formidable Able Friend. Ce week-end, le vainqueur d'un LONGINES Hong Kong Mile mémorable a pris sa revanche sur celui qui connut les levers de soleil sur le doux feuillage cantilien, mais fut de nouveau mis en respect par son cadet de deux ans associé à Tommy Berry. De trois quarts de longueurs, le bai à l'élégant bonnet bordeaux a supporté et surpassé l'accélération de l'immense carcasse alezane.

De Toulouse aux hourras de Sha Tin, il n'y a qu'un pas !