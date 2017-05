IRE : Caravaggio face à lui-même

Naas, désormais terre de brillants galops publiques. Par trois longueurs et une semi-carcasse en supplément gratuit, la délurée Minding remportait au premier mai les Mooresbridge Stakes, épreuve de groupe 2 qui lui faisait office de retour en piste. La forme étincelant à l'extrémité de ses sabots, une nouvelle grande saison semble à la portée de la pouliche Coolmore. Lauréate à deux et trois ans des Moyglare Stud Stakes, du Dubai Fillies'Mile, des Oaks et Guinées britanniques, des Pretty Polly et des Nassau Stakes, le tout face à son sexe uniquement, la partenaire de Ryan Moore réglait également le sort des membrés Ribchester, Awtaad ou encore Galileo Gold dans les Queen Elizabeth II Stakes, ultime sortie pour la princesse aux sept groupes 1.



Place désormais au tout aussi marquant Caravaggio, d'un an son cadet et titulaire encore à ce jour de la carte d'invincibilité attribuée à chaque naissance. Encore peu observé en piste, ne s'offrant à la foule qu'à quatre reprises, le pensionnaire d'Aidan O'Brien a d'ores et déjà imprégné bien des esprits. Tonitruant vainqueur des Coventry Stakes lors du glorieux meeting estival de Royal Ascot, il s'était envolé bien davantage encore au mois d'août dans les Phoenix Stakes, compétition de haut niveau disputée sur ses terres irlandaises.

Cet après-midi, le poulain effectuera sur les rapides six furlongs des Copiers Lacken Stakes de Naas un retour que l'on espère bien naturellement remarquable. Ses adversaires, au nombre de sept et des deux sexes, auront pour noms Khukri, Mister Trader, M. Scarlet, Piédestal, Psychedelic Funk, Gorane et Tinder, et pour meilleurs titres une rentrée victorieuse au niveau Listed pour le premier cité, les autres se mouvant dans son sillage, ou encore deux places à bon niveau l'an passé pour l'amateur de champignons aux effets sensationnels.