JAP : Kitasan Black, déchaîné à l'idée de Chantilly !

Il en a sous le capot, ce Kitasan Black. Suffisamment pour remporter le St Léger des jeunes hommes sur trois longs kilomètres. Suffisamment pour embrasser le monde entier dans la Coupe japonaise, sur la distance qui le sacrera immortel en octobre prochain, adoubé même des Princes de Condé. Et remporter le Tenno Sho, une fois. Et remporter le Tenno Sho, deux fois. Record à la clef, serrure de l'Arc crochetée.



Déjà vainqueur du Osaka Hai au deuxième jour de cette vaste farce d'avril, c'est lui encore qui attire les louanges à la veille de cette mascarade de mai. Quatre jambes, une gueule d'amour, un coeur en or, un courage de titan, des foulées de géant. La parole muette, le talent comme seul expression, la victoire comme toute conclusion. Sujet de passion, émotion sérieuse dans un climat d'auto-destruction.



Mon Président à moi s'appelle Kitasan Black.