JAP : Maurice, ces derniers souvenirs impérissables

Puisqu'il n'a pas fait ses adieux à l'occasion de la compétition fameuse Arima Kinen remportée cette année par Satono Diamond, épreuve à laquelle il ne participait pas puisque de retour de son ultime succès lors des internationaux de Chine, Maurice n'aura pas eu la chance de bénéficier de la centaine de milliers de spectateurs que comptent les tribunes de Nakayama en ce jour de Noël si spécial. Retiré de la vie sportive le mois dernier après cette victoire acquise par trois longueurs dans la LONGINES Hong Kong Cup, le fils de Screen Hero a tout de même eu la chance de rencontrer son public dimanche dernier lors d'une cérémonie décidée par sa propriétaire, Madame Kazumi Yoshida. Face à une bonne poignée de bipèdes amoureuse de ses prouesses et de sa carcasse brune étincelante, celui qui remportait sous la selle de João Moreira et de Ryan Moore les grands prix de Tokyo Yasuda Kinen et Tenno Sho, de Kyoto, Mile Championship, et de Sha Tin, LONGINES Hong Kong Mile, - Cup et Champions Mile, se montra nu une demi-heure durant dans le rond de présentation de Nakayama racecourse, les flatteries s'imprimant dans le poil moite de ses épaules.

Élu cheval de l'année pour la saison 2015, Maurice essuya bien des caresses et bien des flashs sur cette ultime scène d'exposition. Sur son chanfrein, des dizaines de mains inconnues, le geste tantôt bref et timide, tantôt savouré, défilèrent. En effet, parmi les passionnés présents lors de ces adieux, quelques uns furent tirés au sort pour vivre un moment unique, celui de croiser le regard du crack, de ressentir son souffle, la chaleur émanant de ses flancs, la crainte de ses sabots, de ses dents d'étalon, ces souvenirs impérissables que seule la proximité peut apporter et qui assurent la pérennité de la passion.



Nouvel étalon à la Shadai Stallion Station, Maurice n'aura pas de mal à se faire une place parmi les légendes de l'île de Hokkaidō. Auprès de Deep Impact, Heart's Cry, King Kamehameha, pères de bien des champions, ainsi que des gloires récentes Epiphaneia, Kizuna, Orfèvre et Just A Way, pour les Japonais, Harbinger, Novellist et Workforce pour les Européens, il découvrira sa nouvelle fonctionnalité dès cette année. Le fruit de ses futurs efforts se dévoilera à nos yeux, mignon et chétif, dès l'année prochaine, véloce et râblé dans un futur qui demandera légèrement plus de patience.