JAP : Saison lancée pour Makahiki !

Seulement quatorzième de la plus grande course du monde exceptionnellement disputée sur l'hippodrome des Princes de Condé, seul Japonais au départ alors, Makahiki n'avait pourtant pas manqué son premier essai sur la verdure française quelques semaines auparavant, subtilisant de son nez le Prix Niel à une opposition qui au papier ne possédait pas un de ses éclats de génie.

Lauréat de sa seule sortie à deux ans, confirmant début 2016 dans une Listed puis un groupe 2, le fils de Deep Impact (Who else ?) avait été débordé par Dee Majesty tandis qu'il confrontait son talent dans la grande épreuve Satsuki Sho, Guinées masculines japonaises. La revanche, l'expérience de l'échec, la distance plus longue, une envie de vaincre exacerbée... les motifs de succès n'ont pas manqué à la bouche de l'apprenti champion tandis qu'il franchissait le mois suivant le disque sacré du Tokyo Yushun, ce passeport quasi assuré vers l'aventure tricolore. Tout comme son père, ou ses aînés Kizuna et Orfèvre, le jeune pur-sang s'est envolé pour la France, sa piste des Aigles et ses forêts murmurantes. Chantilly lui réussit une fois. Pas deux.



De retour à quatre ans sur la piste de Kyoto qui accueillait ses foulées de bébé un an avant sa cantilienne tentative manquée, Makahiki découvrait ce dimanche la main de Ryan Moore, et une adversité de qualité. Inapprochable et visiblement déjà en belle forme, Satono Crown, tombeur d'Highland Reel dans le LONGINES Hong Kong Vase, a conservé son titre dans cette épreuve de rentrée et s'est imposé par une longueur un quart sous la selle de Mirco Demuro. L'aîné gris Smart Layer, sept ans cette année, confirme sa régularité au niveau groupe 2, et, d'un nez, conserve face à notre sujet le premier accessit du Kyōto Kinen.



Jolie rentrée, donc, pour le poulain bai. Affaire à suivre !