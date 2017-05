JAP : Soul Stirring, souvenir de Diane à Tokyo !

Le succès de la magnifique Soul Stirring dans les Oaks japonaises survenant de bon matin ce dimanche pour nous autres européens est un événement aux joies multiples. Pouliche précieuse, tant sur la piste que par le sang, la pensionnaire de Kazuo Fujisawa - à qui l'on doit les souvenirs formidables des Symboli Kris S et Zenno Rob Roy, cracks sous la poigne de notre Magic Peslier - a apporté ce jour un tout premier succès classique à son père légendaire, l'inénarrable Frankel. Et l'on pourrait s'arrêter à cela, l'exploit suffisant.

Mais il y a plus fort encore, nettement plus touchant. Une proximité avec nos coeurs bien présente. Des sensations à nouveau enivrantes.

Le 14 juin de l'an 2009, à l'heure du goûter dominical, la verte pelouse cantilienne subissait la caresse aérienne de Stacelita, mousse légère et digeste portée à nos lèvres soudainement affinées par l'admiration commune. Par quatre longueurs, la danseuse à la robe sombre et au museau fin atomisait rapidement tout espoir rival, incarnant instantanément et d'une justesse remarquée le personnage de la Reine Diane, premier rôle d'un ballet inlassablement répété depuis 1843 sous les fenêtres du château de Chantilly.

Partenaires lors de cette représentation unique, Stacelita et Christophe-Patrice Lemaire ont vécu bien d'autres aventures professionnelles par la suite. L'Amérique souriant à l'élancée, le Japon tendant les bras à l'assidu.

À Tokyo ce dimanche, le peuple massé par millier s'animait de frénésies incontrôlées. L'excitation était immense. L'événement imminent. Incroyable et assurément historique.

À des lieux et des temps de la noble pierre blanche de Chantilly accueillant les grands jetés de la Reine, la capitale nippone réunissait l'homme et le souvenir. Le Yushun Himba, Prix de Diane japonais depuis 1938, fit sensation.

Fille de Stacelita, Soul Stirring recevait les indications inspirées du cavalier témoin. De presque deux longueurs, Mozu Katchan comme première victime, le calque de la Majestée cantilienne s'extirpait de la première ligne, résistait, et s'élevait pleine piste, épaules et encolure tendues vers le ciel. Perceptible sous les ondulations de la sombre crinière, le sourire de Christophe se faisait éclat du souvenir. Feu ardent du présent.