Le roi American Pharoah présente son petit prince !

Il est né ! Déjà !, se dit-on immédiatement. Bordel, déjà ! Il fut une pause dans l'aura du Chrome alezan. Il fut une pause légère, une torgnole agréable dans le temps. American Pharoah, cheval de rêve et brève cavale, roi du monde en l'an 2015, jeune guerrier à la poigne sûre, est papa. Grand pharaon de l'ère actuelle, nouvel Akhenaton, révélait cette semaine l'identité photographiée de son premier prince héritier. S'ornera t-il d'or et des louanges du peuple en 2020, tel Toutânkhamon fils d'une quasi quelconque Nebetâh réincarnée et renommée aujourd'hui Kakadu, grand roi d'Egypte immortalisé par les écrits, dans la mort et jusque dans nos vies ? Ou ne sera-t-il à jamais qu'un cliché, une paparazzade, un article chiffonné ?

Bientôt, le fils de la sixième épouse sera oublié. Untouched Talent, alias Néfertiti, première officielle, première enceinte, offrira au monde une princesse. D'autres reines, plus prestigieuses encore, accoucheront. Et les articles couvriront les naissances, et le prince de Versailles errera seul dans les immenses couloirs de son château. Les chaussettes blanches remontées sur le galbe du mollet, le visage enfantin poudré de blanc, des farines des cuisines où il aimait jouer souvent, petit prince deviendra grand. En attendant, que faire de mieux que de lui donner le temps ?