Prix Rothschild : Roly Poly, d'un souffle !

Pour ma part totally in love de la féérique Qemah que j'espérais à nouveau en tête en ces premiers beaux jours normands, je n'ai pas été déçue de ma belle, cette quatrième place à la corde, motivée et construite depuis le fond de la cavalerie, la pouliche un long moment tendue, révélant une forme intacte et de grands moments à venir. Le Rothschild lui est déjà acquis, après tout. Place à de nouveaux challenges !

Devancée cette fois, Qemah a vu les muscles de l'irlandaise Roly Poly se mouvoir sous ses yeux. Sûre de ses forces, la partenaire de Ryan Moore s'est extirpée du peloton, à l'image de Via Ravenna, d'un souffle moins bonne, d'un bout du nez mise à l'échec, et de Siyoushake, la trombine attendrissante troisième.



La clef du feu Astarté, dans les poches pleines et tintantes d'un O'Brien enfin enluminé, manque encore celle du Jean Romanet, et l'Irlandais sera à Deauville un maître incontesté.