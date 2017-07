Talismanic bondit, bondit encore !

S'il n'avait pas figuré parmi les hargneux du Prix de l'Arc de Triomphe, distinguant à peine, depuis la défaite cuisante, les courbes musclées de la grande Found à l'assaut du poteau cantilien, poteau qatarien, il avait fait l'unanimité dans l'admiration de chacun, cueillant les milliers de regards lors du défilé ou du galop d'essai.

Talismanic est une rareté. Un pur-sang élégant, racé, démonstratif et bien vivant. Une masse sombre guidée d'une tête lanterne inextinguible. La beauté sublimée.

Un vrai talent, aussi. Entraîné par le maître André Fabre, l'animal partenaire du féal Mickaël Barzalona n'a jamais abandonné la moindre course. Aux abords d'un podium dans les épreuves Grand Prix de Paris et Jockey Club l'an dernier, il s'est affirmé sabots d'argent dans l'Hédouville et le Grand Prix de Chantilly cette année. Ses succès, acquis chacun dans la sérénité, seul à l'arrivée, furent par trois fois au niveau Listed, à Saint-Cloud et à Maisons-Laffitte, et ce sur la distance des rois pur-sang.

Pour la première fois, sous les boules de feu bruyantes du 14 juillet, Talismanic a découvert son sport véritable. Le groupe 2 Prix Maurice de Nieuil, d'une ligne droite plus longue que ces prix qu'il compétitait auparavant, fut à son palais bleu Schtroumpf bonbon succulent.

Les portes de l'arène s'entrouvrent gentiment. Dans l'ombre des murs, le Gladiateur guette l'éclat du talisman.