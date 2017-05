Terre, un pas dans la cour des grandes !

Quatre ans après l'incroyable victoire et chronomètre de Trêve et de Thierry Jarnet dans le Prix de Diane LONGINES, quatre ans après le souvenir d'une équipe jubilant le long de la lice externe, leurs sourires miraculeusement préservés par le précautionneux et attentif Pierre-Charles Boudot, sa partenaire délurée Chicquita frôlant le drame de ses sabots puissants, quatre ans après la révélation, l'enclenchement d'un rêve aux vibrations tout aussi palpables aujourd'hui, et si l'histoire s'apprêtait à entonner à nouveau son plus beau refrain ?

Le destin avait rendu soudainement frileux les investisseurs pourtant déchainés l'instant précédant ce jour d'été à Deauville. Le million avait été franchi. La valeur de l'Anonyme soeur de Trêve, nullement approchée.

Demain, sur l'hippodrome de Saint-Cloud, Terre donnera tout pour confirmer son premier et tonitruant succès cantilien survenu au début du mois. Lauréate sous la pluie et seule au franchissement du disque, l'adversité reléguée à trois longueurs minimum, elle présentait au public nostalgique des foulées dignes et un port de casaque majestueux. Deuxième pour ses tous premiers pas en compétition sur l'herbe de La Fouilleuse, la précieuse demoiselle de l'écurie de Christiane Head-Maarek, protégée de Capitaine, s'attellera cette fois au Prix Cléopâtre, épreuve de groupe 3 disputée sur la distance même du Diane, son objectif, notre espoirs des prochaines semaines.



Ses rivales douées se nomment Terrakova, fille de Goldikova et de Galileo, lauréate avec brio de son unique sortie à l'âge de deux ans, Penny Lane, cinquième du Vanteaux en avril pour sa rentrée, Rythmique, troisième du Pénélope il y a un mois, Mademoiselle Marie, sixième dans cette même compétition, Limited Edition et Panthelia, encore inédites à la mi-mars et premières de Maiden à Chantilly pour l'une, Toulouse pour l'autre, et enfin Pink Paint, qui effectuera sa sixième sortie et dont le statut d'incapable vient de briser en éclat d'une longueur sur la piste de Lyon Parilly.



Un bémol à cette candidature toutefois. Le déguisement de Cléopâtre, une fois revêtu, à la fâcheuse manie de s'incarner. Être reine d'Égypte interdit bien souvent le règne de Chantilly. Depuis Pawneese en 1976, déjà alerte puisque déshabillée de son Pénélope, nulle pouliche n'est parvenue à l'obtention des deux visages. Souhaitons à Terre une bonne course demain, l'étincelle unique par la suite. Que le rêve s'élève. Que le sourire de Capitaine perdure.