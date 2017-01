The Grey Gatsby poursuit l'aventure en Irlande !

Avec plus de vingt compétitions au compteur, de magnifiques succès et accessits et bien de la figuration dans les plus belles épreuves, The Grey Gatsby n'est plus un cheval à présenter. Lorsqu'il remportait en temps record notre court Prix du Jockey Club 2014, l'on se consolait de la subtilisation par les Anglais de cette édition en mettant en avant les origines normandes de l'élégant poulain gris pommelé. Pensionnaire de Kevin Ryan depuis ses premiers pas à l'entraînement au Nord de York, il effectuait à deux ans ses deux premières sorties dans cette même ville pour un succès suivi d'un premier accessit déjà au niveau groupe 3. Présumé bon, précoce assurément, le fils de Mastercraftsman fut préparé au Racing Post Trophy, saisissant à Doncaster une deuxième place de groupe 2 puis une septième fort loin de Kingston Hill dans le fameux groupe 1 réservé à sa jeune génération.

Son année de trois ans fut certainement sa meilleure. Échouant dans les Guinées britanniques, il se montrait davantage à son aise sur les 2100 mètres des Dante Stakes à domicile, et surtout ceux du Jockey Club de Chantilly. En lice à Longchamp sur la distance classique proposée par le Grand Prix de Paris, il ne prenait pas plaisir dans le terrain trempé et terminait lointain sixième. En août, il croisait la route d'Australia, et prenait le temps de visualiser sa croupe à deux longueurs de celui-ci à l'occasion des International Stakes. Le mois suivant sur le tracé de Leopardstown, The Grey Gatsby se dessinait le croupier alezan de plus en plus nettement, jusqu'à se l'offrir, et l'estomper au profit d'un succès dans les Irish Champion Stakes.

Il n'y aura plus d'autres victoires.

Depuis ses quatre ans et l'année 2015, les performances étant triées selon la place retenue, l'ami pommelé a admiré la croupe de Solow et honoré son sillage dans le Dubai Turf de Meydan, échoué d'une courte tête face à Free Eagle dans les Prince of Wales's Stakes, prenant la même place à distance du futur crack de Longchamp Golden Horn dans le Coral-Eclipse, fut troisième d'Arabian Queen dans l'International de York, quatrième de la Gold Cup du phénix Al Kazeem comme des Prince of Wales's Stakes de My Dream Boat, et cinquième lors de sa dernière sortie orchestrée dans les Champion Stakes d'Ascot.

Les fausses notes, si elles devaient en être à partir d'une sixième place, se firent à trois occasions. En 2015, tandis que Golden Horn lui succédait dans les Irish Champion Stakes, et en 2016, pour son troisième essai dans l'International de son York si familier, et surtout dernièrement à Chantilly alors qu'il terminait à l'opposé de la championne Found, c'est-à-dire dernier du Prix de l'Arc de Triomphe.



Annoncé en 2017 chez Dermot Weld, homme de Free Eagle, Harzand, Fascinating Rock, Zagreb, Vintage Crop, entre autres gloires à quatre jambes, The Grey Gatsby ne sera plus à quelques pas de la piste de York, il sera à vue de celle du Curragh qu'il foulait lors de la Gold Cup 2015. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter au champion de la casaque aux deux verts de Franck Gillespie de retrouver le chemin de la victoire cette année !