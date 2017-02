UAE : Dépaysement fructueux pour Zarak !

Lauréat de sa première et unique sortie à l'âge de deux ans, un an jour pour jour après le tragique accident de son frère Zarkash, Zarak était également parvenu à effectuer un retour gagnant la saison suivante, s'imposant sur le Mile de Maisons-Laffitte avant de subir les affronts répétés des futurs champions confirmés The Gurkha et Almanzor. Cinquième sur une ligne droite normande qui accueillait avec grâce une édition exceptionnelle et fortement appréciée de la Poule d'Essai des Poulains, il avait été une première fois dans le derby, un second temps dans l'Ornano, premier dauphin du crack de l'écurie Rouget désigné par la suite leader européen de la génération née en 2013.

De retour sur le Mile qui lui avait souri par deux fois, il ne portait pas le souvenir de la légende jusqu'au poteau d'un Moulin de Longchamp brassant alors l'accélération cantilienne de Vadamos, et ne retrouvait guère plus de sensations euphorisantes sur le double kilomètre imposé par le Prix Dollar dont il prenait une notable coupe en bronze.

Placé de Jockey Club, compétitif et encourageant, Zarak a été maintenu à l'entraînement cette année. Décision louable du Prince qui nous a ainsi permis de découvrir un tout nouveau poulain cette semaine à Meydan.

Face à des chevaux d'indiscutable qualité, à des aînés aguerris aux voyages, à des pur-sang en forme et sûrs sur cette piste verte du désert, le fils de la légende s'est envolé. Mené par le certainement heureux Christophe Soumillon à qui il doit apporter des sensations et émotions toutes particulières, le poulain de quatre ans s'est détaché d'Earnshaw d'une longueur trois quarts, davantage du reste de la concurrence. Appliqué dès son départ, guidé au centre de la troupe, la boule de muscle a patienté jusqu'à l'ordre du patron, détachant cette carcasse râblée de jeune homme séduisant, cette apparence trapue que l'âge nous dévoile et qui nous ravit. Facilement, incontestablement, l'héritier de la génétique musclée de Dubawi et du tissu vert et rouge de Zarkava s'est fait un nom, un vrai. Vivement la suite !