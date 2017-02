UAE : Vazirabad prépare le doublé

L'invincibilité, les victoires qui se succèdent, s'enchaînent et font rêver telle Winx sous les lumières de l'actualité, Vazirabad a connu. Depuis Dieppe en été jusqu'au trop court Grand Prix de Saint-Cloud, sept succès ont fait de lui le champion reconnu d'aujourd'hui. Survivant avec éclat aux derniers souffles du vieux Longchamp, conservant avec lui les Prix de Lutèce et de Chaudenay comme souvenirs uniques de la plus belle des pelouses parisiennes, il avait été élu prince d'un Royal-Oak clodoaldien, prince du désert et de la Gold Cup, et avait séduit la Vicomtesse Vigier avant d'être ramené sur Terre par la distance classique du Grand Prix cité plus tôt. Depuis ce jour, le fils de Manduro s'illustre en alternance. Premier du Gladiateur, il fut témoin du souffle vainqueur de l'étranger sur le Cadran de Chantilly. Premier du Royal-Oak, de nouveau, il manifestait déférence et envoûtement dernièrement face à la croupe jolie de Beautiful Romance, réincarnation contemporaine et subite du mythe Thelxiépie, sirène animée d'affreux desseins.



Accompagné du cavalier à la casaque verte et rouge attitré, compagnon de ses exploits passés et futures grandes chevauchées, l'héritier de Linamix a pris le mors à l'amorce du dernier tournant de Meydan, épousant l'effort de la chimère Godolphin, enivré par l'effet de son sillage. En tête du Nad Al Sheba Trophy, la fille de New Approach pointe sa pelote blanche et ses naseaux noirs et dilatés. Rentrant l'un et l'autre d'un hiver reposant, ils se montrèrent de force égale ce jeudi. Mais la dame, sous la cravache et l'homme agitée, se donne sans compter. Le pur-sang noir, lui, a observé. D'une longueur et demi, tantôt bondissant sur le flanc droit, tantôt près de l'impact dangereux, il terminait sa course à l'intérieur de la tête couronnée, ralenti, relancé, souple, volontaire et appliqué. Vazirabad séduit, le métier lui plaît encore.



Rendez-vous pris pour la Gold Cup, épreuve pour stayers du monde entier, le 25 mars prochain à l'occasion de la grande nuit de Meydan !