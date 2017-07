UK : Enable, le ciel en émoi !

Elle a de la gueule, l'Enable, la belle Abdullah. Comme son père avant elle, la demoiselle s'est imposée dès l'âge de trois ans dans la grande épreuve des King George, véritable championnat de la distance classique organisé chaque année depuis 1951 et le succès de Supreme Court. Il n'y eut pas de drame cette fois. Mémorable Rewilding. Frankie Dettori, le coeur soudainement brisé, aujourd'hui le poing levé. La casaque verte et rose, autrefois portée par l'athlétique et immortel de l'Arc Workforce, essuyant l'insuccès, cette fois victorieuse, la pouliche généreuse à l'excès. Le violet, la liste blanche, le nomade et insatiable souvenir St Nicholas Abbey, encore jeune, pas encore crack, en retrait comme le fut ce samedi son image retrouvée, le formidable Highland Reel, trop heureux d'encourager son frère, le désormais indiscret Idaho. La photo de famille se dessine à nouveau. Les moments passés font écho à l'actualité. Nathaniel avait remporté les King George en champion. Enable, en pouliche d'exception. Par quatre longueurs généreuses, davantage même, le bijou de John Gosden a fait pleurer d'amour les cieux. Ulysses s'éclipse. Le respect du héros. Depuis sa barbe bouclée, le chant léger, presque tu, de l'aède Homère se formule à nouveau.