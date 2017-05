UK : Hawkbill conquiert Newbury !

Les champions d'hier nous régalent encore aujourd'hui. Minding et Caravaggio démonstratifs récemment sur la timide pelouse irlandaise de Naas à l'occasion de leur rentrée respective, voilà Hawkbill, à un second degré My Dream Boat, et Ribchester, tous adoubés au plus haut niveau l'an passé, tous rassurants en ce début de nouvelle saison.

Hawkbill, dont le talent est éduqué chaque matin à Newmarket par l'équipe de Charlie Appleby, fier porteur de la casaque bleue Godolphin qui ces derniers temps reprend un énième souffle salvateur, digne héritier de la combativité du légendaire aïeul Giant's Causeway, heureux partenaire de William Buick pour qui il s'est déjà tant donné, Hawkbill le magnifique, ce samedi à Newbury, s'est envolé.

L'allure noble, la foulée ronde et assurée, le port de tête, le poitrail, l'être dans sa généralité : sur terrain souple, Hawbill transpire la volonté, l'amour de la lutte et du succès. De deux longueurs séparées de son aîné My Dream Boat, au style tout aussi remarqué puisque d'oiseau mazouté il s'est fait vol d'hirondelle en l'espace d'un craquement de phalanges, et bien quelques sollicitations appuyées d'Adam Kirby, de quatre longueurs de Midterm et des autres figurants, le champion des Coral-Eclipse s'est donc offert celui des Prince of Wales's. Pour son retour en piste, il n'avait pu être mieux logé que cinquième de notre Prix Ganay clodoaldien. Les belles épreuves lui tendent à nouveau les bras.