UK : Ribchester s'offre un second Mile de haute volée !

Il est impossible d'ignorer les qualités de l'athlétique Ribchester. L'animal brun fut le feu d'artifice de l'été à Deauville, excellent lauréat de l'imparable championnat des Milers - Prix Jacques le Marois. Face à Vadamos, pour lequel les ailes du Moulin de Longchamp débutaient discrètement leur rotation, la belle Ervedya, encore une fois au rendez-vous, et la nouvelle génération Spectre et Dicton, figures des derbies femelles et mâles cantiliens, le pensionnaire de Richard Fahey était parvenu à lancer son partenaire William Buick par devant toute adversité. Constant et fiable, le fils de Iffraaj avait été auparavant premier des Mill Reef et des Jersey Stakes, placé des Guinées britanniques et des Sussex Stakes, et par la suite premier dauphin de la respectable Minding dans l'épreuve Queen Elizabeth II Stakes de Royal Ascot. Rentré immédiatement cette année par la grande cour des champions, affrontant les affutés dans le Dubai Turf de Meydan, il excella troisième et reprenait les armes ce week-end après deux mois d'absence.

Sur l'hippodrome de Newbury, Ribchester fit des victimes. Par trois longueurs franches et la taille d'un petit cheval en supplément, le champion de Deauville s'est défait des oppressants et ambitieux Lightning Spear, Breton Rock et Somehow, Aclaim, Mitchum Swagger et Toscanini, tous capables à niveau inférieur, mais aussi du rentrant Galileo Gold, esseulé sur la piste le temps des portions échauffantes et qui finira son parcours cinquième pataugeant. L'action floue du lauréat des Guinées et des St James's Palace Stakes, englué face à ses supposés disciples, ne fut pas celle de l'équidé bleu. N'accordant la tête à personne, Ribchester utilisa l'appui du rail pour contrer l'instabilité du terrain spongieux. La réplique pleine piste du rival fils de Pivotal, déjà dans son sillage direct en octobre à Ascot, déjà placé de Tepin lors des Queen Anne, est admirable et motivante. Du haut de ses six ans et de son assurée expérience, Lightning Spear osera-t-il enfin s'attabler avec aplomb à la table des champions ?