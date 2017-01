USA : Anthony Crastus sabre son premier succès américain !

Le trois décembre, déjà, Anthony Crastus et Mo Justice faisaient parler d'eux à Tampa Bay tandis qu'ils prenaient ensemble une méritoire deuxième place de Maiden. Neuvième pour ses débuts sous la selle de Manuel Franco, la pouliche de deux ans, fille de Lemon Drop Kid et nièce de la titrée de groupe 1 Négligée, effectuait de nets progrès pour cette seconde sortie, et permettait bien des espoirs pour ce dernier jour de l'année. Sur le parcours en herbe long de 1700 mètres de la piste floridienne, la demoiselle brune de l'écurie de Christophe Clément s'est occupée du sort de ses neuf adversaires du jour, abandonnant ainsi par la même occasion son statut de Maiden. Ses plus proches victimes ont pour noms Youngest Daughter, War Storm et La Parisienne. Pourtant auteur d'une sortie de stalles quelque peu hésitante, Mo Justice, placée au centre de la masse par son partenaire, n'a eu aucun mal à contourner en épaisseur ses rivales lors du dernier tournant, et ainsi leur infliger une défaite par près de quatre longueurs sur la ligne droite ensoleillée de Tampa Bay. La pouliche fait impression. Bravo Anthony !