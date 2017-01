USA : Arrogate & Chromies ne touchent plus terre !

Samedi dernier au petit matin, deux pur-sang étreignaient à eux seuls le réveil de l'Amérique toute entière. Sur le flanc Ouest, la piste californienne de Santa Anita accueillait les dernières belles foulées de l'élu crack des trois ans, le gris et admirable Arrogate. Allongé, volontaire, léger, facile, le galop du petit prince Juddmonte étendu sur 1200 mètres et répété sur cette piste qui, en novembre, avait embrassé l'exploit orchestré depuis ses reins, se mesurait dans le temps séduisant de 1 minute et douze secondes. Sans pression de la part de son cavalier, l'élève de Bob Baffert fut mentalement aidé par le travail d'un collège alezan, Uninvited de son petit nom, envoyé sur la piste quelques fractions de secondes avant lui. Naturellement, le champion du Classic devançait son partenaire sur le poteau, laissant parler la puissance de son arrière-main, puis modifiait sa main pour parfaitement épouser la courbe et nous offrir encore quelques séduisantes poussées aériennes. Le cheval, souple tel un félin, a quitté aujourd'hui la Californie pour un long voyage jusque la côte Est où l'attendent ses prochains défis : la dotation record de la Pegasus World Cup et le révolté California Chrome.



Samedi dernier au petit matin, loin de sa Californie chérie que son feu cauchemar Arrogate foulait avec grâce, California Chrome sortait en piste à Gulfstream Park, arène samedi prochain de la déjà mythique Pegasus World Cup. Chronométré officiellement sur le kilomètre, poussé en vérité sur une portion légèrement supérieure par son partenaire Dihigi Gladney abonné aux belles sensations, Chromies s'est envolé oreilles tendues sur le dirt de Miami, son ultime sortie se traduisant par ces chiffres : 58 secondes et 80 centièmes pour l'officiel dernier clic de l'aiguille, 1 minute 12 secondes et 41 poussières pour une distance équivalent à celle réalisée à l'autre bout du pays par le rival gris.



Samedi prochain, sur cette même piste de Floride, douze pur-sang s'affronteront pour les douze millions de dollars que la Pegasus World Cup Invitational leur promet. Douze pur-sang, douze talents, deux cracks confirmés, et ce troisième larron, cette légende encore masquée, qui peut-être fera tout chavirer. Vivement les frissons, la tension, le mal de ventre, ce cri qui s'étouffe dans la poitrine, cet incontrôlable besoin de frapper du poing. Vivement le week-end !