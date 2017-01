USA : Arrogate et Mike Smith s'envolent pour l'Olympe !

Sans doute moins arrogant que ne le fut en son temps le pourtant bien courageux Bellérophon, Mike Smith est à tout jamais inscrit dans l'histoire de la Pegasus World Cup Invitational, son Pégase des temps modernes, Arrogate de son petit nom, le menant ce week-end jusqu'au mythique Mont Olympe encore inédit à l'oeil humain.



Seuls dès l'entrée de la ligne droite de Gulfstream Park, l'homme habile et le fils de Poséidon ont surpassé toutes foulées terrestres, tous souffles mortels, et par près de cinq battements d'ailes immenses, ont découvert cette nouvelle dimension dont se prétend la Pegasus Invitational. Une World Cup céleste, qui n'aura pas souri à l'adversaire California Chrome qui manque ainsi sa sortie.



Premier poulain de trois ans à avoir été élu aux Eclipse Awards malgré une absence totale lors des trois épreuves de la triple couronne, Tiznow en l'an 2000 étant le dernier à avoir réalisé une telle prouesse, Arrogate, également cheval de l'année 2016 selon les LONGINES World's Best Racehorse Rankings, s'est montré imparable sur la ligne droite de Miami, fournissant une performance à la hauteur de nos espoirs. Quel cheval, quelles promesses !



Le podium de cette première édition de la Pegasus s'est composé ensuite de Shaman Ghost, arrivé net deuxième, Neolithic battu sur les dernières foulées, et le bien connu Keen Ice.