USA : Arrogate se dévoue pour la nouvelle année !

Il n'a plus été revu depuis son coup de maître du six novembre dernier à Santa Anita, jour où il remportait le Classic du haut de ses trois ans face au crack de l'année California Chrome, Arrogate ne devrait pas rester dans l'ombre ce dimanche à l'occasion de son retour sur la piste californienne où il a récemment effectué d'excellents travaux matinaux. Engagé sur les 1700 mètres de Dirt de l'épreuve San Pasqual, une course de groupe 2 qui souriait déjà à son feu et futur rival alezan l'an dernier, le pensionnaire de Bob Baffert, porteur de la fameuse casaque Juddmonte Farms, aura face à lui deux autres quatre ans ce dimanche. Dalmore et Accelerate, ainsi nommés, ne manquent pas de titres et ne seront pas ridicules face au favori de ce premier janvier. Le premier, en effet, remportait ici-même cet été le groupe 3 Affirmed Stakes, tandis que le second fit un sans faute lors de son ascension jusqu'à ce premier test au plus haut niveau à l'occasion du Dirt Mile du Meeting de la Breeders'Cup dont il termina tout de même à la troisième place. Les aînés Prospect Park, qui retrouve ses marques suite à une absence dépassant le temps d'une année et qui n'est pas à confondre avec l'homonyme des Frères Wertheimer qui remportait chez nous les Prix du Lys ainsi que La Coupe de Maisons-Laffitte il y a de cela plus de dix ans ; et Midnight Storm, lauréat du groupe 1 californien Shoemaker Mile Stakes et dernièrement titré des Native Diver Stakes à plus faible niveau, composeront le reste de ce micro peloton.



Outre sa victoire tonitruante dans le Classic, n'oublions pas celle par treize longueurs et demis acquise par le champion gris Arrogate lors de sa sortie précédente dans les Travers Stakes.



Bonne année 2017 à toutes et à tous !