USA : Arrogate, touchant mortel !

Incapable de prendre feu tout au long du parcours du San Diego Handicap, braisant seulement en retrait malgré les multiples sollicitations et interrogations appuyées de son ami Mike Smith, Arrogate s'est éteint peu à peu dans la ligne droite de l'hippodrome Del Mar, piste californienne, à l'occasion de son retour décidé dans le San Diego Handicap, épreuve de groupe 2.

Douche froide pour le cosmos. Et si Arrogate n'était plus ? La divine perle grise s'est enfumée. Tout à coup, l'orgasme a pris fin. Là aussi, clap de fin ? Bordel non !

Arrogate, voilà le nom d'un cheval aux multiples et inédites émotions.

À l'image de l'American Pharoah, premier titulaire du Grand Slam, le crack de Juddmonte Farms s'est tatoué le Classic, l'inaugurale Pegasus et la traditionnelle Dubai World Cup. Qu'il passe sur la pelouse, s'allonge un peu et emporte les King George et l'Arc, les deux derniers plus grands triomphes, et il se verrait aussitôt statufié, vénéré, craint et respecté. L'on tairait son nom, interdirait toutes représentations.

Dieu Arrogate, mortel parmi la foule de fragiles, plus proche que jamais de ceux qui l'aiment déjà, et qui l'aimeront toujours.

Arrogate, héros américain, digne des chants grecs, reviendra bientôt. Relever les coeurs compatissants et sincères, la passion que jamais rien n'altère.