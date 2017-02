USA : Classic Empire manque sa rentrée

Quatre sorties achevées, pour une compétition écourtée. Invaincu l'an passé lorsqu'il conservait sur sa selle son partenaire cavalier, Classic Empire avait manqué sa première tentative au plus haut niveau lors des Hopeful Stakes de Saratoga, perdant en route son inhabituel jockey Irad Ortiz lors des importantes portions de poussées de l'arrière-main. Par la suite réassocié à Julien Leparoux qui avait accompagné ses débuts et sa confirmation à bon niveau sur la piste de Churchill Downs, le poulain bai à l'élégante liste blanche, fils d'un Pioneerof the Nile reconnu, avait remporté les groupes 1 Claiborne Breeders'Futurity et Breeders'Cup Juvenile de Keeneland et Santa Anita et n'avait depuis ce soir plus été revu.

Attendu parmi les chevaux de tête du futur Kentucky Derby, Classic Empire effectuait son retour à la compétition à Gulfstream Park ce samedi à l'occasion du groupe 2 Lambholm South Holy Bull Stakes, épreuve que Barbaro, notamment, avait remporté en son temps et sur une distance légèrement supérieure avant de faire sien le premier volet de la triple couronne, les deux suivants lui revenant au-delà des étoiles.

Rares sont les pur-sang à avoir doublé la mise dans les deux courses citées, et l'on pourrait se rassurer de l'échec survenu aujourd'hui à Gulfstream Park, de la défaite essuyée par le bébé mâle de l'année passée et grand espoir de l'écurie Mark Casse, de cette troisième place obtenue dans les sillages de Irish War Cry et Gunnievera, pour compter encore sur sa participation, et sa possible compétitivité dans la prochaine édition du derby du Kentucky, 2012 mètres mythiques qui seront foulés en légèrement plus de deux minutes le 6 mai prochain.



À près de neuf longueurs du lauréat qui n'avait alors pour meilleur titre qu'une Stakes non gradée de Laurel Park mais qui brillamment conserve son invincibilité débutée à deux ans, le partenaire de Julien Leparoux devra tout de même rassurer prochainement, la confiance projetée sur son être se voulant depuis quelques minutes naturellement ébranlée.