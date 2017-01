USA : Deux Français dans la plus grande course du monde !

Ils terminaient l'année 2016 parmi les dix meilleurs cavaliers américains classés selon leurs gains. Florent Geroux, alors cinquième, et Julien Leparoux, septième, seront de la partie samedi à l'occasion de l'inauguration de la course la plus richement dotée de la planète, détrônant la World Cup de Meydan : la Pegasus World Cup Invitational .

Face aux deux cracks annoncés Arrogate et California Chrome qui seront associés à leurs partenaires habituels Mike Smith et Victor Espinoza, les deux Français seront en selle sur les challengeurs Prayer for Relief et Noble Bird.

Premier nommé, Prayer for Relief a connu ses plus beaux jours, sportivement parlant, tandis qu'il était jeune poulain en 2011 pour l'écurie Bob Baffert. Alors vainqueur de trois groupes consécutivement, ce fils de Jump Start n'a jamais su franchir la marche suivante et compte pour meilleur classement au plus au niveau une troisième place dans les Woodward Stakes 2014 tandis qu'il représentait Dale Romans redevenu son entraîneur après sa récente escale dubaïote sous la férule de Mike de Kock. En piste fin octobre et fin novembre, la dernière fois à l'occasion du Clark Handicap, il ne put faire mieux que de porter son nom sur le Dirt, sans jamais le tirer des cris des spectateurs. Samedi, il sera associé pour la première fois à Florent Geroux.



Noble Bird, fils de Birdstone, plus jeune que ce rival décrit plus tôt, montre également une forme plus maîtrisée. Porté par Julien Leparoux depuis sa seconde course de rentrée 2016, le couple n'ayant plus été séparé depuis ce jour d'avril, le pur-sang avait précédemment remporté à quatre ans le groupe 1 Stephen Foster Handicap et compte depuis ce haut succès deux nouvelles victoires gradées. Septième en dernier lieu du Clark Handicap pour son mentor de toujours Mark Casse, Noble Bird signait alors une contre-performance qui ne reflétait nullement cette forme démontrée par deux fois précédemment. De retour en piste depuis le premier jour d'octobre, il avait alors vaincu par approximativement une et six longueurs, le succès le plus net réalisé dans les Hagyard Fayette Stakes, épreuve de groupe 2. Le cheval n'a jamais foulé Gulfstream Park l'après-midi.