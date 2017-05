USA : Lady Eli prend de l'avance !

Voilà déjà quatre saisons que l'Amérique a appris à connaître, reconnaître et nommer l'élégante demoiselle, aujourd'hui belle dame brune, amatrice du sol vert et ferme des divers grands hippodromes du pays. Accolée à son indispensable Irad Ortiz Junior partenaire de toutes ses sorties publiques, exploits fréquents, dérouillées rarissimes, élève du réputé Chad Brown, unique championne des couleurs bleues et roses des Sheep Pond Partners, Lady Eli remporte son groupe 1 chaque année, et cette saison se révèle d'une forme avancée.



Peu coutumière des sorties répétées, la fille du méconnu Divine Park n'a, à ce jour, jamais excédé trois compétitions sur une année. Lauréate de ses six premières disputes, le Juvenile Fillies Turf la révélant au monde entier, de cette magnifique série les Belmont Oaks Invitational Stakes s'extraient aussi, elle s'inclinait une première fois pour sa rentrée de l'an passé, s'imposant dans le Flower Bowl de fin d'année, échouant d'un nez dans le Filly & Mare Turf mondialement admiré. En 2017, la tête de Dickinson la privait d'un sacre encore plus avancé. Les Jenny Wiley Stakes lui échappent, d'une demi-longueur les Gamely Stakes sont happées. Goodyearforroses se relâche à sa hanche. Avenge, qui a bien mené, est encourageante troisième aux jambes coupées.