Sur cette vaste planète, il n'existe à ce jour, en ce temps précis, dans le passé écrit mais certainement pas dans ce futur à possibilités infinies, un seul pur-sang capable de contrer les foulées de la somptueuse Miss Songbird. L'événement se passait au premier week-end de novembre, sur la piste mondialement reconnue de Santa Anita, sous les drapeaux internationaux de la Breeders'Cup, meeting majeur pour champions ambitieux. Le 4 novembre dernier - outre mon anniversaire - il y eut cet acte marquant, ce petit nez poignant : la premier insuccès de la belle face à la muse deux fois son aînée, la ressourçante que s'appelorio Beholder. L'épreuve se nommait LONGINES Breeders'Cup Distaff. D'une fraction de seconde plus rapide, ce fut le sourire de Gary Stevens qui s'immortalisait sur la traditionnelle photo finish. Mike Smith n'en demeurant pas peu fier de son aimée.

Auparavant titrée - tenez-vous bien, vous allez chanceler - et invaincue !, des épreuves de groupe 1 Del Mar Debutante, Chandelier, Breeders'Cup Juvenile Fillies, Santa Anita Oaks, American Oaks, Alabama et Cotillion, un succès en guise de premiers pas et trois autres préparatoires enlevées avec brio s'ajoutent à cette longue liste, la demoiselle ne s'est nullement laissée abattre par le souffle de la matrone, et depuis cette année, est repartie de plus belle.

En deux sorties, deux victoires. D'une longueur, Songbird remporte pour son retour les Ogden Phipps Stakes de Belmont park. D'une longueur, Songbird confirme le 15 juillet dernier dans le Delaware Handicap, Jerry Hollendorfer plein sourire dans les tribunes, Mike Smith plein frisson hors du peloton. L'aventure se doit d'être éternelle. Maudits, ceux qui tairont le chant de l'oiseau brun. Dans l'ombre des jours futurs, novembre se tapit. Le Distaff se fera mélodie.