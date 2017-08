USA : Stellar Wind se fait bête noire !

Heureux Espinoza qui touche de l'or et régulièrement s'envole, blotti entre les ailes des légendaires American Pharoah et California Chrome, pégases presque parfaits, et des aigles royaux telle l'élancée Stellar Wind qui le couvrait encore de fleurs quelques heures avant la clôture du chapitre Juillet 2017. Désormais dame pur-sang, c'est en pouliche insouciante qu'elle enlevait les Oaks de Santa Anita sans rencontrer la moindre opposition, et les épreuves Clement L. Hirsch et Zenyatta Stakes, estompant par deux fois l'éclat de l'intraitable Beholder.

Depuis cette année, la fille de Curlin n'a jamais baissé la garde, se révélant sortie après sortie. En avril, l'Apple Blossom atteint, Beholder était honorée en juin, le Clement L. Hirsch doublé ce 31 juillet.

Dans l'ombre de la championne, Vale Dori cherche un souffle perdu. Miss Argentine, qui s'illustrait à Palerme, posait un pied à Meydan et prenait enfin racine parmi les équidés de Bob Baffert, invaincue de décembre à mai, lauréate de cinq groupes successifs et du Santa Margarita, suffoque désormais dans l'expiration de l'alezane.