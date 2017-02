USA : Tepin, pour un doublé inédit !

Lauréate et placée de Breeders'Cup Mile sur l'herbe rase de son pays, par deux fois élue sans réelle adversité solide dans sa catégorie aux Eclipse Awards, auteure de treize succès dont huit consécutifs répartis sur les saisons 2015 et 2016, six d'entre eux se voulant du plus haut niveau et répondant aux appellations connues LONGINES Just a Game Stakes, First Lady Stakes, Breeders'Cup Mile, Jenny Wiley Stakes, Queen Anne Stakes et Woodbine Mile Stakes, Tepin, fille de Bernstein, est loin d'être une inconnue pour tout amoureux des pur-sang qui se respecte. Événement du dernier meeting de Royal Ascot survenant au mois de juin en Angleterre, la jument de Mark Casse et son cavalier français Julien Leparoux étaient parvenus à remporter les Queen Anne Stakes, grande épreuve du calendrier européen attribué aux champions Milers. Succédant à un Solow absent, la crack américaine portait hautes les couleurs de son propriétaire Robert Masterson, couleurs qu'elle portera de nouveau fièrement cette année, et ce dès le 11 février prochain.

Annoncée en effet dans les Lambholm South Endeavour Stakes, groupe 3 disputé sur 1700 mètres à Tampa Bay Downs, hippodrome de Floride, Tepin devrait y défendre son titre obtenu l'an passé par trois longueurs et demie tandis qu'elle y effectuait déjà sa rentrée. Bien que d'un faible écho assuré, un double succès dans cette épreuve de groupe 3 serait une première.

Aujourd'hui âgée de six ans, la crack se lance dans une cinquième saison de compétition, et 2017 semble lui réserver bien des découvertes. Outre Royal Ascot envisagé à nouveau, mais pas confirmé, Meydan, son jour de World Cup et surtout son Dubai Turf semblent attirer son entourage. De nouveaux défis à venir pour celle qui porte les rêves d'un cavalier sympathique et fou de sa jument.

Rendez-vous au week-end prochain !