VIDEO - Preakness Stakes : 'Always Dreaming' peut-il faire le doublé ?

La "Triple Crown" est le trophée le plus prestigieux en équitation aux Etats-Unis. Trois courses : le Kentucky Derby, le Peakness Stakes et le Belmont Stakes. Cinq semaines, trois lieux, dans trois états différents. Always Dreaming a remporté la première course dans le Kentucky et a maintenant la possibilité de poursuivre la quête de son rêve avec le Preakness Stakes. Apprenez-en plus sur la course qui se déroule à Baltimore, c'est la Course de la semaine Longines et dans Horse Excellence sur Eurosport 1.

Vidéo - Preakness Stakes : 'Always Dreaming' peut-il faire le doublé ? 01:01