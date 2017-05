4 jours de Dunkerque : Benjamin Thomas a surpris tout son monde, Jens Debusschere toujours leader

Le Français Benjamin Thomas a réalisé un coup de force dans le final pour piéger les sprinteurs et remporter jeudi la troisième étape des Quatre Jours de Dunkerque, longue de 152,5 km entre Beauvais (Oise) et Amiens (Somme).

Arrivé dans le peloton, le Belge Jens Debusschere (Lotto Soudal), vainqueur de la première étape mardi et deuxième de la seconde mercredi, est toujours leader du classement général.

L'étape a d'abord été animée par un groupe de sept coureurs, composé des Italiens Andrea Vendrame et Raffaello Bonossi (Androni) et des Français Brice Feillu (Fortuneo), Guillaume Levarlet (Wanty), Thibault Ferasse (Armée de Terre), Flavien Dassonville (Auber 93) et Jérémy Cabot (Roubaix). Mais leur avance n'a jamais décollé et ils ont été repris à l'entame des 30 derniers kilomètres, sous l'impulsion de l'équipe Direct Energie, dont l'accélération a scindé le peloton en deux.

Première victoire en pro pour Thomas

A 15 kilomètres du but, c'est l'un de ses leaders, Sylvain Chavanel, qui a accéléré dans un faux plat exposé au vent. D'abord seul, il a ensuite été rejoint par le Belge Maxime Vantomme (Wanty) et Benjamin Thomas. Le peloton, emmené par les FDJ, a alors eu des difficultés à faire baisser le faible écart, de seulement 10 secondes à 5 kilomètres de l'arrivée.

Usé, Chavanel a coupé son effort à 2 kilomètres de l'arrivée. Thomas a alors roulé sans réfléchir, sortant Vantomme de sa roue dans la ligne droite finale, pour conserver quelques mètres d'avance sur un peloton réglé par l'Italien Niccolo Bonifazio (Bahrein).

Champion du monde de l'omnium et de l'américaine sur piste, Thomas, 21 ans, remporte sa première grande victoire sur route. "Ma plus belle victoire", a-t-il confié.