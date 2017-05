4e étape : Victoire et maillot rose pour Sylvain Chavanel (Direct Energie)

Le Français Sylvain Chavanel (Direct Energie) a remporté vendredi la quatrième étape des 4 Jours de Dunkerque, longue de 166,5 km entre Marck et Le Portel.

Vidéo - En solitaire, Chavanel a fait une razzia sur la 4e étape 02:01

Parti seul dans le final accidenté, il a gardé quelques secondes d'avance sur la ligne et endosse le maillot rose de leader aux dépens du Belge Jens Debusschere (Lotto Soudal). Après une première échappée sans danger, composée de l'Italien Luca Pacioni (Androni) et le Taïwanais Chun Kai Feng (Bahrain), initialement accompagnés du Français Kevin Le Cunff (Auber 93), la course s'est accélérée quand ils ont été repris, à l'entame des 30 derniers kilomètres. Le peloton, qui s'était déjà scindé en plusieurs groupes, a alors perdu le leader du classement général, Jens Debusschere, victime d'une crevaison.

" J'ai attaqué là où c'était prévu "

L'équipe Delko a pris les choses en main et s'est placée en tête du peloton jusqu'au pied de la dernière ascension de Saint-Etienne-au-Mont, où son coureur espagnol Delio Fernandez a porté une violente attaque. Neuf coureurs l'ont suivi et ont basculé, détachés, au sommet, à 8,7 kilomètres de l'arrivée. Trois kilomètres plus tard, Sylvain Chavanel (Direct Energie) a porté une violente accélération. Sur des longues lignes droites, il a fait parler ses qualités de rouleur pour garder cinq secondes d'avance sur le Français Samuel Dumoulin (AG2R) sur la ligne.

"J'ai attaqué là où c'était prévu, dans le faux plat avec vent de côté", a expliqué un Chavanel "très heureux". Déjà en vue dans le final jeudi, le coureur de 37 ans s'affirme comme le favori pour la victoire finale avant l'étape reine, samedi au sommet du Mont Cassel.