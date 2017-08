Championnats de France sur piste : Pervis rayonne, Boudat et Demay collectionnent

Au beau milieu de six semaines d'entraînement intensif, François Pervis a tout de même trouvé les ressources pour repartir de Hyères avec un maillot tricolore. Le champion du monde de la distance avait élaboré son plan habituel : partir plus fort que ses adversaires dans les deux premiers tours, puis résister dans les deux derniers.

"C'est comme ça que je pouvais faire la différence", a-t-il expliqué. "Et puis, on n'a pas l'habitude de faire le kilomètre sur une piste semi-couverte comme à Hyères. La gestion du vent, et donc de la course, est différente", a poursuivi le Lavallois.

Pervis n'a pas manqué de congratuler Sébastien Vigier, deuxième, qui termine ces championnats avec trois médailles (or en vitesse et keirin, argent au kilomètre) et Quentin Lafargue, champion d'Europe et champion de France sortant (troisième en 1'03"587), lui aussi fatigué par de longues semaines d'entraînement.

Il a même posé en compagnie de la jeune Gardoise Victoria Cushing, qui exposait aux photographes sa collection de médailles (5, ndlr) obtenues dans la catégorie minimes-cadettes. "Même moi, je n'en ai jamais eues autant !", l'a félicité le septuple champion du monde, âgé de 32 ans.

Boudat et Demay accumulent les titres

Coralie Demay et Thomas Boudat, dans les épreuves d'endurance, ont fait aussi provision de médailles. La Morbihannaise a décroché son quatrième titre et sa cinquième médaille lors de la course aux points dames.

"Je savais que la forme était là, mais je ne m'étais pas forcément préparée pour ces championnats. Je suis même un peu surprise", a réagi Demay, aussi en or sur la poursuite individuelle, la poursuite par équipes, le scratch, la course aux points et en argent sur l'américaine.

De son côté, le Girondin s'est paré d'or sur le scratch, au lendemain de son succès dans l'américaine avec Sylvain Chavanel. Mais il s'est fait battre par Florian Maitre et Benjamin Thomas en fin de soirée, sur la course aux points. "Après le Tour de France, on n'a pas forcément le coup de pédale de la piste", avait prévenu le sprinteur de Direct Energie jeudi. Samedi, les épreuves omnium dames et messieurs clôtureront la huitaine varoise.