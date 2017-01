Chez Sunweb, Dumoulin visera le Giro et Barguil jouera les étapes en juillet

Pour Sunweb, cette saison 2017 s'annonce légèrement différente des années passées. Avec le départ de John Degenkolb, vainqueur de Paris-Roubaix 2015 et parti sous les cieux de la Trek-Segafredo, la formation allemande aura bien du mal à lui trouver un remplaçant pour les classiques pavées. Qu'importe. "Nous sommes une équipe orientée vers l'avenir, et nous venons de créer un institut pour former les jeunes de demain", a expliqué le manager général Iwan Spekenbrink, lors de la présentation officielle de l'équipe ce jeudi à Osnabrück, en Allemagne.

La principale recrue de la formation allemande cet hiver se nomme Michael Matthews. L'Australien de 26 ans, sprinteur-puncheur de talent et quelque peu le remplaçant dans les sprints de Degenkolb, visera une nouvelle fois les courses d'un jour, mais pas seulement. "Mes principaux objectifs pour la première partie de saison sont Milan-SanRemo, et aussi l'Amstel Gold Race, parce que j'aime cette course, a annoncé Matthews avant d'ajouter : L'objectif principal est le Tour de France bien sûr, c'est la plus grande course de la saison". "Michael, je le connais depuis quelques semaines, mais c'est un bon gars, dit de lui le Néerlandais Tom Dumoulin. Il est plus extraverti que la plupart d'entre nous dans l'équipe, il a du caractère, et c'est bien d'avoir des profils différents dans le groupe".

Destin italien

De son côté, Tom Dumoulin s'imagine lui cette saison un destin italien : "Je vais me concentrer essentiellement sur le Giro, dit-il. Après une préparation en Afrique du Sud en février, je vais courir Milan San Remo et Tirreno Adriatico, avant de faire un petit break. Ensuite je me mets au travail pour préparer la montagne, dans la Sierra Nevada, et je courrai aussi Liège-Bastogne-Liège avant le Giro". L'an dernier, le Néerlandais avait abandonné sur les routes italiennes après avoir porté le maillot rose.

Tom Dumoulin (Giant-Alpecin) - Giro d'Italia 2016AFP

Du coup, Dumoulin ne devrait pas s'aligner sur le Tour de France, laissant à Warren Barguil la responsabilité de faire briller les couleurs de la formation sur la Grande Boucle. "Sur le Tour, je vais me focaliser sur les victoires d'étapes", a annoncé le Français de 25 ans, qui assume ouvertement de ne pas jouer le classement général. Nul doute qu'il devrait y être accompagné d'un sprinteur. Même si, après le départ de Degenkolb, les victoires au sprint seront sans doute plus rares, les jeunes allemands Nikias Arndt et Max Walscheid (respectivement 25 et 23 ans), devraient pouvoir tirer leurs épingles du jeu dès cette saison.

Avec son nouveau sponsor Sunweb, un voyagiste allemand, l'équipe nourrit donc des ambitions raisonnables, mais insiste surtout sur ses efforts pour préparer l'avenir. "Nous sommes engagés pour un cyclisme propre", affirme Spekenbrink, et Sunweb est conscient de ce travail. Ce n'est pas un sponsor qui va nous laisser tomber si nous avons un problème avec un seul coureur. Il y a 125 personnes dans l'équipe, coureurs et encadrement compris, et Sunweb ne va pas abandonner 124 personnes parce qu'un seul individu aurait fait un mauvais choix".