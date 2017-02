Greg Van Avermaet s'impose devant Peter Sagan

Le Belge Greg Van Avermaet a remporté samedi le circuit Het Nieuswblad, course d'ouverture de la saison en Belgique, en devançant au sprint ses deux compagnons d'échappée, le Slovaque Peter Sagan et le Belge Sep Vanmarcke. Van Avermaet, champion olympique à Rio de course en ligne, a battu le champion du monde en titre, comme en 2016.