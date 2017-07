Dan Martin à l'arrêt pendant trois semaines

En annonçant le forfait du coureur irlandais pour la Clasica San Sebastian (samedi), l'équipe Quick-Step a précisé que Dan Martin avait passé des examens durant la semaine, suite au Tour de France bouclé dimanche.

"Pendant la course, je n'ai eu aucun problème, mais je ne me sentais pas à l'aise dès que je descendais du vélo, a déclaré Dan Martin. C'est dommage de ne pas courir la Clasica. J'avais de bonnes jambes et j'apprécie cette course. Mais il faut laisser le temps de guérir ces fractures." Le Belge Philippe Gilbert mènera l'équipe au Pays basque.