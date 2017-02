La 5e étape du Tour de Dubaï annulée à cause du vent

Cette fois, le vent a eu raison de la course. Au lendemain d'une journée tendue, marquée par une tempête de sable et l'accrochage entre le leader Marcel Kittel (Quick-Step Floors) et Andriy Grivko (Astana), la quatrième étape du Tour de Dubaï a été annulée vendredi. Les organisateurs avaient décidé la veille au soir d'adapter le parcours aux conditions météorologiques. En vain.

Sur la nouvelle zone de départ, balayée par les vents, les coureurs ont rapidement établi que les rafales posaient un véritable problème de sécurité. Un constat partagé par les organisateurs de l'épreuve et le jury des commissaires, qui se sont entretenus avec des représentants des coureurs, parmi lesquels John Degenkolb (Trek-Segafredo), avant de prononcer l'annulation de l'étape.

Cavendish a proposé un chrono…

"Les organisateurs et les sponsors ont bien compris la situation", a expliqué l'Allemand, vainqueur sur le même parcours un an auparavant. "Je suis déçu, forcément, on est là pour courir, mais je suis aussi content qu'on ne nous demande pas de mettre nos vies en danger."

Mark Cavendish (Dimension Data), réputé pour sa proximité avec les sponsors émiratis, a bien suggéré de remplacer l'étape en ligne par un contre-la-montre, pour éviter les risques d'une course en peloton… Sans succès. La course reprendra ses droits samedi, avec une dernière étape autour de Dubaï promise aux sprinteurs.