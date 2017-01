Marcel Kittel domine la première étape du Tour de Dubaï, Mark Cavendish troisième

Au paradis des sprinteurs, Marcel Kittel (Quick-Step Floors) est le premier auréolé. Le géant allemand a remporté mardi la première étape du Tour de Dubai (181 km), sur l'archipel artificiel de Palm Jumeirah. Parfaitement emmené par ses équipiers, Kittel a devancé Dylan Groenwegen (Lotto NL - Jumbo) et Mark Cavendish (Dimension Data) au terme d'une étape maîtrisée de bout en bout par la formation belge.

Sur un parcours absolument plat dans le désert émirati, les équipes de sprinteurs ont contrôlé l'écart avec cinq échappés parmi lesquels Silvan Dillier (BMC), quatrième de l'épreuve en 2016 et déjà parti à la chasse aux bonifications. Sur le podium, le Suisse a ensuite laissé place à Marcel Kittel. Comme l'an dernier, lorsque le sprinteur allemand avait remporté deux étapes et le classement général du Tour de Dubaï.

Freiné, le Cav attend son heure

"Trouver le bon timing n'a pas été facile, il y a beaucoup de très bons sprinteurs ici", a expliqué Kittel après sa première victoire de l'année. "Après le dernier rond-point (à 3 km de l'arrivée, ndlr), on s'est bien trouvé et on a tout donné jusqu'à l'arrivée." Les rivaux n'ont pu que constater la supériorité du train bleu, déjà en vue en Argentine avec les succès de Gaviria, Boonen et Richeze sur la Vuelta a San Juan.

"J'ai essayé de suivre les Quick-Step mais je n'ai pas pu revenir sur Kittel", regrettait ainsi Cavendish, freiné par une crevaison dans les derniers kilomètres. Une autre étape taillée pour les sprinteurs s'offre à lui mercredi vers Ras al-Khaimah (186 km).