Marcel Kittel (Quick-Step Floors) est bien le plus fort

Nouveau sprint sur les routes du Tour de Dubaï, et nouveau succès pour Marcel Kittel (Quick-Step Floors). Au bout de 186 kilomètres sans relief entre Dubaï et Ras al Khaimah, l'Allemand s'est une nouvelle fois montré le plus rapide en bord de mer, une nouvelle fois aux dépens de Dylan Groenewegen (LottoNL - Jumbo). Jakub Mareczko (Willier Triestina) complète le podium tandis que Mark Cavendish (Dimension Data), enfermé, n'a pas disputé le sprint.

Les équipes de sprinteurs ont une nouvelle fois maîtrisé sans difficultés l'échappée du jour. À l'avant, Jempy Drucker (BMC) avait pris la relève de son équipier Silvan Dillier dans la chasse aux bonifications. Il a remporté les deux sprints intermédiaires du jour devant Yousif Mirza (UAE Abu Dhabi), qui étrenne sur ce Tour de Dubaï ses galons de premier coureur émirati membre d'une équipe World Tour.

Degenkolb à l'affut

"On est sorti un peu tard du dernier virage, ce qui nous a empêchés de véritablement mettre en place notre train", a expliqué Kittel après son septième succès sur les routes dubaïotes. "C'est le genre de moment où tu peux penser : 'c'est perdu'. Mais la victoire reste possible tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Ça semble être un cliché mais c'est cette mentalité qui m'a permis de rester dans le coup."

Les Trek - Segafredo ont tenté de saisir l'opportunité "mais c'était un sprint un peu long pour moi face aux hommes les plus rapides de la planète", a constaté John Degenkolb, 4e comme la veille. "Le train était bien en place, ça me donne confiance pour la suite." Et notamment la 4e étape, vers Hatta Dam, où il s'était imposé en 2015. D'ici là, Groenewegen et Cavendish espèrent profiter d'une nouvelle étape plate pour renverser Kittel, jeudi, vers Al Aqah (200 km).