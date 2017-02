Tour de Dubaï - Marcel Kittel frappé dans le désert, John Degenkolb vainqueur dans le vent

Tension dans le désert. La troisième étape du Tour de Dubaï, remportée mercredi par John Degenkolb (Trek-Segafredo), a été bien plus animée que ce que son profil suggérait. À travers 200 kilomètres dans le désert, de Dubaï à Al Aqah, il y a du vent, des bordures, un sprint décousu, des coups et du sang.

Vainqueur des deux premières étapes, Marcel Kittel (Quick Step - Floors) a franchi la ligne l'arcade sourcilière gauche ensanglantée. L'Allemand a été victime d'un coup de coude au visage asséné par Andriy Grivko (Astana), exclu de l'épreuve après l'arrivée. "J'essayais de parler à un jeune coureur d'Astana, de lui demander pourquoi il prenait tant de risques, et c'est là que j'ai été frappé au visage", a expliqué Kittel après l'arrivée, appelant l'Union cycliste internationale à prendre des sanctions exemplaires contre l'Ukrainien.

Degenkolb : "C'était très dangereux"

L'accrochage s'est déroulé dans la première partie de l'étape, lorsque le peloton a été morcelé par une tempête de sable. "Je comprends qu'il y a de la tension en cas de bordure mais ça ne lui donne pas le droit de frapper quelqu'un au visage", a encore commenté Kittel. "Il a cassé mes lunettes. À un centimètre près, il pouvait me blesser à l'oeil." L'équipe kazakhe a présenté ses excuses pour le comportement "inapproprié" de son coureur et évoque des sanctions à venir dans un communiqué.

La météo s'est ensuite amélioré, permettant à la course d'aller à son terme malgré les demandes de neutralisation formulées par les coureurs. "On s'est mis d'accord pour rouler tranquillement parce que c'était très dangereux", a expliqué Degenkolb, lui-même mis en difficulté dans le vent mais finalement vainqueur devant Reinhardt Janse van Rensburg (Dimension Data) et Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). "L'équipe a gardé confiance en moi et m'a parfaitement emmené vers la victoire", se réjouissait le nouveau pensionnaire de Trek-Segafredo. À lui de confirmer vendredi, vers Hatta Dam, une arrivée musclée où il s'était imposée en 2015.