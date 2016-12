Un nouveau duel entre Cavendish et Kittel attendu à Dubaï

Mark Cavendish (Dimension Data) et Marcel Kittel (Quick-Step Floors) se plaisent dans le désert. Selon nos informations, les deux derniers vainqueurs du Tour de Dubaï sont donc à nouveau attendus dans l'émirat fin janvier pour y reprendre un duel qui oppose deux des meilleurs sprinteurs de la planète. Avec dix équipes World Tour au départ de Dubaï, le 31 janvier, les organisateurs semblent donc en mesure de relever leur défi : attirer une participation de premier ordre sans avoir été intégré au nouveau calendrier XXL de la première division du cyclisme, au contraire de l'épreuve voisine du Tour d'Abu Dhabi.

En plus des flèches Cavendish et Kittel, John Degenkolb devrait disputer l'une de ses premières courses sous ses nouvelles couleurs, après avoir rejoint la Trek - Segafredo cet hiver. Autres nouveautés à observer dans le peloton réuni à Dubaï : les formations World Tour UAE Abu Dhabi, née en urgence fin décembre, et Bahrain-Merida, la nouvelle équipe de Vincenzo Nibali. Juan Jose Lobato (LottoNL-Jumbo) est également attendu, ainsi que le sprinteur Elia Viviani (Sky).

Avant pour certains de prendre la direction des tours du Qatar, Oman ou Abou Dhabi dans la même région, les coureurs disputeront une épreuve allongée à cinq jours, au lieu de quatre lors de ses trois premières éditions. Le parcours, révélé à la mi-décembre à Dubaï, réserve peu de surprises : les sprinteurs seront à l'honneur avec des étapes essentiellement plates, à l'exception de la traditionnelle arrivée pour puncheur à Hatta Dam.