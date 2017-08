Eduardo Sepulveda et Fortuneo-Oscaro, un départ d'un "commun accord"

"Il faut savoir jouer l'intelligence." Joint par nos soins, le directeur sportif de l'équipe Fortuneo-Oscaro Emmanuel Hubert a détaillé les dessous du départ de son coureur Eduardo Sepulveda, qui courra pour l'équipe Movistar à partir de la saison prochaine. Leader de Fortuneo sur le Tour de France ces deux dernières années, Sepulveda avait peiné à confirmer les attentes placées en lui, terminant à la 65e place du classement général cette année. Une aventure qui se termine, mais sans tristesse, ni regrets pour Hubert.

"Quand on a fait le tour de la question, on encourage les coureurs à aller voir ailleurs, a-t-il assuré. Le costume était peut-être trop grand pour lui pour l'instant." Appelé à être équipier de Nairo Quintana en montagne, Sepulveda y trouvera peut-être un terrain plus propice à son explosion. C'est en tout cas ce que souhaite le DS de Fortuneo. "Son départ a été géré d'un commun accord entre lui et nous. Et s'il voit la lumière chez Movistar, pourquoi pas un retour dans quelques années."