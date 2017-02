ETOILE DE BESSEGES - Arnaud Démare s'offre un deuxième succès

Arnud Démare a devancé lors d'un sprint en montée le Norvégien Alexander Kristoff (Katusha) et le Français Christophe Laporte (Cofidis). Sa deuxième victoire lors de cette édition. Le Français Lilian Calmejane (Direct Energie), arrivé dans le même temps, conserve le maillot corail de leader du classement général avant la dernière journée de course dimanche.

"On a contrôlé comme si on avait le maillot" (de leader, ndlr), a dit Démare à propos de son équipe, FDJ, la seule à assurer la poursuite derrière une échappée de sept coureurs facilement rattrapée dans le dernier tour du circuit final. Bien lancé par l'Italien Jacopo Guarnieri, Démare a produit son effort à 180 mètres de la ligne d'arrivée. "Je voulais virer en tête dans la dernière chicane et démarrer mon sprint tard, vu la difficulté de la pente", a expliqué le Picard, déjà vainqueur mercredi de l'étape de Beaucaire. "Arnaud était le plus fort", a concédé Kristoff, victorieux jeudi à Rodilhan (Gard), mais largement battu samedi.

Dimanche, la dernière étape intéresse les spécialistes du chrono, avec 11,9 kilomètres de contre-la-montre dans Alès (Gard). Elle concerne également les dix premiers du classement général, les seuls à pouvoir encore remporter la 47e édition. "Sur le papier, je ne suis pas le favori. Mais j'ai un petit matelas d'avance" sur la concurrence, estime Calmejane, vainqueur en solitaire à Bessèges vendredi. Le dénouement est attendu dimanche vers 16h20.