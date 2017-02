Etoile de Bessèges : Malade, Vichot abandonne dès la 1ère étape

Vainqueur dimanche du Grand Prix la Marseillaise, le Franc-comtois était malade au moment de prendre le départ. "Syndrômes grippaux depuis hier soir. Il a pris le départ mais n'a pu aller plus loin" que la zone de ravitaillement de la première étape, située au kilomètre 78, a signalé son équipe FDJ sur Twitter. Cela n'a pas empêché son coéquipier et compatriote Arnaud Démare de l'emporter à Beaucaire, et d'endosser le maillot corail de leader.