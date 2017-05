Geraint Thomas après sa chute : "C'est ridicule, ça ne devrait pas arriver"

Geraint Thomas a perdu gros dimanche lors de la 9e étape. Peut-être même a-t-il définitivement perdu le Giro. Le plus dur à avaler pour le Gallois, c'est qu'il n'y est strictement pour rien. A quelques encablures du début de l'ascension finale au Blockhaus, il s'est retrouvé pris dans une chute provoquée par une moto immobilisée sur le bord de la route. "Là, sur le coup, je suis un peu en colère, a déclaré Thomas à l'arrivée. C'est ridicule, ça ne devrait pas arriver."

Tout est allé très vite et le leader de l'équipe Sky, qui a aussi vu Mikel Landa se retrouver à terre, tout comme Adam Yates (Orica) ou encore Wilco Kelderman (Sunweb), a bien cru que son Giro était terminé. "On se battait tous pour se placer avant la montée finale, a-t-il poursuivi, et après quelqu'un a heurté une moto et je me suis retrouvé par terre. Ça va globalement, mais j'ai entendu mon épaule craquer et je pensais que c'était terminé."

" Finalement, ça aurait pu être pire "

Au sol, Geraint Thomas s'est effectivement longtemps tenu l'épaule, craignant une fracture de la clavicule. Il a finalement pu repartir et terminer l'étape, mais son débours au sommet sur le vainqueur Nairo Quintana s'est tout de même chiffré à plus de cinq minutes. Presque un moindre mal, malgré tout. "Nous perdons cinq minutes mais j'ai eu l'impression d'en perdre trois ou quatre sur la chute, alors cela veut au moins dire que les jambes sont plutôt bonnes", a estimé le Britannique, maillot déchiré en plusieurs endroits.

Alors qu'il occupait seul la deuxième place du classement général dimanche matin et pouvait même espérer prendre le maillot rose, Geraint Thomas se voit aujourd'hui contraint de revoir ses plans. Mais il ne veut pas encore tirer un trait sur la victoire finale. "Est-ce que le Giro est fini ? je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse. Mais il faut continuer à se battre. Finalement, ça aurait pu être pire", a-t-il conclu, philosophe.