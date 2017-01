Julian Alaphilippe (Quick Step Floors) : "La pression, c'est moi qui me l'impose"

Le Français Julian Alaphilippe (24 ans) s'est fixé pour objectif de briller lors des classiques ardennaises, en espérant aussi participer au Tour de France, a-t-il indiqué mercredi dernier lors de la présentation de l'équipe belge Quick Step Floors dont il porte le maillot depuis quatre ans.

Quel regard portez-vous sur 2016 ?

Julian Alaphilippe : Ce fut une année forte en émotions. J'ai commencé l'année malade mais je suis heureusement arrivé en forme sur tous les objectifs que je m'étais fixés. Il y a eu beaucoup de satisfactions. C'est une saison que je n'oublierai pas. La victoire au Tour de Californie, la 2e place à la Flèche Wallonne et puis, la découverte du Tour de France. Je m'en suis bien sorti, j'ai beaucoup appris. Puis il y a eu les JO. 4e pour ma première olympiade ! Malgré ma chute dans le final, j'en garde un excellent souvenir.

Cette année a-t-elle changé votre statut ?

J. A. : Forcément. J'ai plus d'attente envers moi-même. Et l'équipe attend logiquement plus de moi sur certaines courses même si sur d'autres, je respecterai mon rôle d'équipier. Sur les classiques ardennaises, je serai un des coureurs protégés. Avec Dan Martin, et Philippe Gilbert, nous avons une équipe pour gagner. C'est mon grand objectif. Ensuite, je ne sais pas encore si je ferai le Tour de France. Je l'espère mais l'équipe n'a pas encore décidé. Sur le Tour, Quick Step Floors a des ambitions pour les victoires au sprint avec Marcel (Kittel) et au général avec Bob (Jungels). Donc, je ne sais pas encore s'il y aura de la place pour moi. La décision tombera plus tard dans la saison. Je ne suis pas en mesure de vous en dire plus. Je n'ai pas encore mon programme de courses complet. Mais je vais travailler dur. Je connais mes facultés de récupération. Je n'ai pas l'impression d'en faire trop.

Comment se passe la vie d'un jeune coureur français au sein d'une équipe belge ?

J. A. : Vraiment très bien. Cela fait quatre ans que j'évolue ici. Et j'apprécie l'ambiance, la liberté que l'on me laisse, le temps que l'on me laisse pour progresser. Et je mesure ma chance de rouler avec des stars. C'est la dernière saison de Tom Boonen. Quel grand coureur ! Quel palmarès ! Je suis vraiment heureux de le côtoyer. J'espère qu'il remportera un 5e Paris-Roubaix. L'an passé, il est passé tout près. Nous étions tous très déçus pour lui.