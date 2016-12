La légende du cyclisme, Ferdi Kübler, est décédée à 97 ans

Une légende du cyclisme s'en est allée. Jeudi après-midi, Ferdinand Kübler est décédé à 97 ans dans un hôpital zurichois. Vainqueur à une reprise du Tour de France, celui qu'on surnommait "Le Fou Pédalant" ou "L'Homme Cheval" était dévenu, en 1950, le premier cycliste helvète à remporter la Grande Boucle. Il était également le plus vieux vainqueur de l'épreuve en vie.

Grand rival de son compatriote Hugo Koblet dans les années 50, Kübler souffrait de nombreux problèmes de santé depuis quelques années. Après le réveillon de Noël, le Suisse avait dû être hospitalisé. "Ferdy s'est endormi paisiblement, avec un sourire sur son visage", a précisé Christina, son épouse.

Né en 1919, "Ferdy" était réputé pour ses qualités de rouleur et pour son style offensif. Adoré du public helvète, il avait été élu athlète suisse du siècle en 1983. Au cours de sa carrière stoppée en 1956, il avait accroché à son palmarès 8 étapes du Tour de France, mais également deux doublés Liège-Bastogne-Liège / Flèche wallonne en 1951 et 1952. Triple vainqueur du Tour de Suisse (1942, 1948 et 1951) et double lauréat du Tour de Romandie (1948 et 1951), il s'était également illustré en décrochant le titre mondial sur route en 1951.