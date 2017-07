Le cyclisme de retour sur Eurosport et Eurosport Player

Pas de repos pour le peloton.

Le Tour de France est à peine terminé que les coureurs se plongent déjà dans un été chargé, qui les mènera jusqu'à la Vuelta fin août.

Voici le programme complet cette semaine sur Eurosport et Eurosport Player.

Tour de Pologne & Tour de l'Utah

Du 29 juillet au 4 août, regardez le Tour de Pologne en direct et en exclusivité sur les chaînes Eurosport. On y retrouvera les absents du Tour de France Rafal Majka, Vincenzo Nibali, Bob Jungels, Rohan Dennis, Tejay Van Garderen, Rui Costa, Davide Formolo et Sébastien Reichenbach, ainsi que Peter Sagan qui fait son retour à la compétition. Un beau plateau donc, et l'occasion de se rendre compte de l'état de forme de chacun, en vue de la Vuelta qui débutera le 19 août.

Suivez également le Tour de l'Utah du 31 juillet au 6 août en prime time sur Eurosport! L'une des courses les plus spectaculaires au monde avec 3 arrivées au sommet en une semaine.

Le détail de la programmation:

Samedi 29 juillet sur Eurosport 2

15h15-16h45 Tour de Pologne 1ère étape

Dimanche 30 juillet sur Eurosport 1

15h30-16h45 Tour de Pologne 2ème étape

Lundi 31 juillet

18h00-19h15 sur Eurosport 1: Tour de Pologne 3ème étape

20h00-22h00 sur Eurosport 2: Tour de l'Utah 1ère étape

Mardi 1 août

18h00-19h15 sur Eurosport 1: Tour de Pologne 4ème étape

20h00-22h00 sur Eurosport 2: Tour de l'Utah 2ème étape

Mercredi 2 août

15h30-16h45 sur Eurosport 1: Tour de Pologne 5ème étape

20h00-22h00 sur Eurosport 2: Tour de l'Utah 3ème étape

Jeudi 3 août sur Eurosport 1

18h00-19h15 Tour de Pologne 6ème étape

20h15-22h00 Tour de l'Utah 4ème étape

Vendredi 4 août

18h00-19h15 sur Eurosport 1: Tour de Pologne 7ème étape

20h00-22h00 sur Eurosport 2: Tour de l'Utah 5ème étape

Samedi 5 août sur Eurosport 2

22h00-24h00 Tour de l'Utah 6ème étape

Dimanche 6 août sur Eurosport 2