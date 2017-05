Liège-Bastogne-Liège 2010 : Vinokourov demande l'abandon des poursuites

Le Kazakh, champion olympique de la course en ligne 2012, conteste les faits qui lui sont reprochés. Lui et le Russe Alexandr Kolobnev sont suspectés de s'être arrangés alors qu'ils étaient tous deux en tête de la Doyenne des classiques, le 25 avril 2010, à quelques centaines de mètres de l'arrivée.

D'après les enquêteurs belges, Alexandre Vinokourov est soupçonné d'avoir acheté son succès à Kolobnev, contre un montant de 150.000 euros.

L'enquête dénonce des faits de corruption et se base sur des échanges de courriels entre les deux cyclistes ainsi que sur des versements de 100.000 et 50.000 euros effectués en juillet et décembre 2010.

Le parquet réclame le renvoi des deux cyclistes devant le tribunal correctionnel de Liège. La décision sera connue vendredi.

"Des devoirs complémentaires à décharge sont encore en cours et n'ont pas été effectués. Il n'y a pas beaucoup d'éléments dans le dossier. Les indices sont très maigres. Si le dossier devait être renvoyé devant le tribunal correctionnel, c'est avec sérénité que nous pourrions nous y présenter", a indiqué l'avocat qui représentait Vinokourov lundi à Liège.