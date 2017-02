Michel Callot seul candidat à la présidence de la FFC

Président du comité régional Rhône-Alpes, Michel Callot avait été battu en 2009 par David Lappartient (président de l'Union européenne de cyclisme et vice-président de l'Union cycliste internationale) qui a effectué deux mandats de quatre ans à la tête de la fédération française.

Agé de 50 ans, Michel Callot a dévoilé en fin de semaine dernière son programme et son équipe comprenant notamment Marie-Françoise Potereau, ancienne athlète de haut niveau et ex-DTN adjointe à la FFC, et Cathy Moncassin, ancienne spécialiste de la piste.

"Le projet fédéral pour 2017-2021 sera fondé sur trois objectifs fondamentaux: rendre plus attractive la fédération, moderniser ses outils et gagner le pari de la performance pour les sportifs de haut niveau", a annoncé le futur président de la FFC, qui est originaire de Bourg-en-Bresse et a couru en première catégorie amateur.